Для электросамокатов введут номерные знаки и ОСАГО

С такой инициативой выступил совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Но в МВД полагают, что прежде чем что-то вводить, нужно определить статус малого электрического транспорта.

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МВД России считает преждевременным обсуждать предложения Совета по правам человека о правилах эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров, так как у них нет никакого определенного статуса. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре министерства внутренних дел.

Пока правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен. Урегулированием этого вопроса занимается Минтранс РФ и разрабатывает соответствующий проект постановления правительства.

Между тем участились аварии с участием электросамокатов, в том числе взятых в прокат, в результате есть пострадавшие, включая детей. В весенне-летний период таких устройств становится все больше, и власти полагают, что пора вводить для них соответствующий регламент передвижения.

Ранее совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в МВД предложения по совершенствованию правил эксплуатации малого электрического транспорта — самокатов, велосипедов, сегвеев, моноколес.

Среди инициатив — ввести номерные знаки; ограничить скорость движения и возраст водителей самокатов; ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами; отнести мобильные электрические транспортные средства к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников.

Ранее владельце электросамокатов хотели обязать носить шлем и наколенники.

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