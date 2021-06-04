В России резко растет спрос на автомобили Tesla

Если в 2019 году россияне купили только 81 новый электромобиль этой марки, то в 2020-м — уже 221.

Материалы по теме Россияне поверили в электромобиль? Интересные цифры

В 2020 году россияне купили 221 электромобиль марки Tesla, несмотря на пандемию и отсутствие официальных продаж марки в РФ. В 2018 и 2019 годы продажи марки в России составили, соответственно, 53 и 81 шт. Отметим, что в приведенной статистике учитывались лишь автомобили, которые приобретались новыми. Среди их владельцев — 71% мужчин и 29% женщин, сообщает Автостат. Всего же автопарк Tesla в нашей стране на 1 января 2021 года насчитывал 699 единиц техники.

Рост популярности Теслы в России во многом связан с отменой таможенных пошлин на электрокары при их ввозе на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — даная мера действует с 4 мая 2020 года.

Tesla Model 3

Среди подержанных электрокаров по продажам в России лидирует Nissan Leaf, а среди новых за звание бестселлера сражаются Porsche Taycan и Audi e-tron. Только в в апреле 2021 года россияне купили 85 электрических спорткаров Porsche Taycan и 39 кроссоверов Audi e-tron. На третьем месте Tesla Model 3 c результатом 32 машины.

В мае 2021 года Илон Маск сообщил о готовности марки Tesla к официальному приходу в Россию, а глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал ему поддержку — при соблюдении ряда условий.

Фото: Tesla