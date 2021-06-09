Этот ЗАЗ радует глаз, у него 165 л.с. и салон от Bentley.

Автором очередной яркой истории о том, как старая советская микролитражка превратилась в шедевр инжениринга, стал пользователь Drive2 под ником SFXRUS. Основой стал ЗАЗ-965 Запорожец 1963 года выпуска, от которого сохранился кузов (и даже родной желтый цвет был воссоздан), а вот вся начинка стала иной.

Этот проект вполне может оказаться рекордсменом по числу «доноров». Двигателем объемом 1,1 литра и мощностью 165 л.с. поделился побывавший в аварии спортбайк Honda CBR1100XX. К движку, переместившимся из заднего свеса в базу, умелец пристыковал механическую коробку передач от Daewoo Matiz. В салоне были использованы элементы от... Bentley Continental GT Cabrio!

А кроме того, в постройке спорткара «поучаствовали» Skoda Fabia, Mazda Demio, отечественная Ока и несколько моделей Lada. Все этапы большого труда отлично переданы в видео, созданном Youtube-каналом «Автомобильная Россия». Как видим, некоторые узлы пришлось попросту создать с нуля — например, заднюю подвеску или большую часть выхлопной системы.

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В итоге получился настоящий маленький спорткар на каждый день, и это выгодно отличает проект от подобных, созданных с прицелом исключительно на скоростные качества в ущерб комфорту.

Похожий проект реализовал Мгер Гюрджинян из Армении, но то был ЗАЗ-965 со 105-сильным движком Alfa Romeo 33.

Фото: Drive2 / SFXRUS

Видео: Youtube / «Автомобильная Россия», Александр Нескажу