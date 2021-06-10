«Подумал, очередной »китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser — журнал За рулем

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«Подумал, очередной “китаец”» - как приняли новый Toyota Land Cruiser

Внедорожник претерпел значительные изменения, став совершенно новым автомобилем, что, кажется, понравилось далеко не всем.

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10 фишек нового Toyota Land Cruiser (+ первое видео!)

Вчера компания Toyota представила новое поколение культового внедорожника Toyota Land Cruiser: без моторв V8, гидропневмоподвески, с узкими шинами и небольшим бензобаком. Сможет ли новинка остаться культовой — покажет время, а пока о том, как ее приняли в России.

В комментариях к посту про новый LC на странице главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, помимо высказываний Михаила Горбачева «Дизайн беда!», Александра Лаврушина «Ожиревший бегемот какой-то» и просто «Ужасно(» от Сергея Бескоровайного есть и более развернутые оценки дизайна внедорожника.

«Я сразу Кадиллак увидел, это только мне так показалось?», — спрашивает Виталий Новожилов.

Какие-то особенности дизайна заставили некоторых людей думать, что это новая модель от китайского автопрома:

«Я сначала увидел фотку и, не прочитав пост, подумал, что очередной „китаец“, — признался Фарит Валиуллов.

С Фаритом согласились многие: «На китайца стал похож» (Сергей Кириллов), «Haval какой-то» (Сергей Лазарев), «Грустно как. Ну и на Джили похож...» (Виталий Кузнецов).

«Выбора нет. Или похож на китайца, или выглядишь устаревшим. В люксе Европа незыблема (пока), а для остальных брендов вариантов нет. А в семидесятые „японка“ звучало примерно так же, как сейчас „китаец“, — высказался Валерий Чусов.
„Да, нет, это китайцы стали как все“, — отвечает Валерий Тараканов.
„Когда 100-ка вышла, все плевались от дизайна после 80-ки, но очень быстро привыкли“, — вспомнил Евгений Жуков.

Технической стороне тоже досталось.

«Шляпу какую-то слепили, за 14 лет ничего не придумали... к сожалению! На фоне остальных марок — это отсталое решение, скорей вынужденное, чем хорошо продуманная премьера», — считает Никита Тидеман.
«2008 год по технологиям», — соглашается с ним Иван Розенблюм.

Возможно, руководство компании не решилось кардинально менять автомобиль, чтобы не отпугнуть поклонников, ограничившись необходимыми заменами. Правильный это ход или нет? Все по своим местам расставят тест-драйвы и отзывы будущих владельцев нового Toyota Land Cruiser.

Фото: Toyota

«Подумал, очередной »китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser

Внедорожник претерпел значительные изменения, став совершенно новым автомобилем, что, кажется, понравилось далеко не всем.

«Подумал, очередной “китаец”» - как приняли новый Toyota Land Cruiser - фото 1252899«Подумал, очередной »китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser — фото 1252902«Подумал, очередной “китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser — фото 1252901«Подумал, очередной “китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser — фото 1252900«Подумал, очередной “китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser
«Подумал, очередной »китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser

Внедорожник претерпел значительные изменения, став совершенно новым автомобилем, что, кажется, понравилось далеко не всем.

«Подумал, очередной “китаец”» - как приняли новый Toyota Land Cruiser - фото 1252901«Подумал, очередной »китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser — фото 1252899«Подумал, очередной “китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser — фото 1252900«Подумал, очередной “китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser — фото 1252902«Подумал, очередной “китаец”» — как приняли новый Toyota Land Cruiser

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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