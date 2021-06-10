В дилерском центре деньги считает электронный кассир

Новое устройство решает сразу три задачи: заменяет людей-кассиров, упрощает инкассацию и обеспечивает сохранность денег.

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Первый «электрокассир» появился в дилерском центре Hyundai Авилон, его установил РГС Банк совместно с компанией Soft-logic.

Электронный кассир в дилерском центре упрощает клиентам процесс оплаты товаров и услуг. Например, можно оплатить любые счета при покупке нового автомобиля или авто с пробегом, а также услуги сервиса.

Специализированный терминал принимает любые суммы, скорость обработки вносимых наличных денег — 1000 купюр в минуту, при необходимости он выдает сдачу.

Электронный кассир полностью автономен и работает круглосуточно.

Сегодня самый ценный актив — время. С помощью электронного устройства в несколько раз упрощается и сокращается процесс оплаты услуг — до всего лишь нескольких действий, отмечают финансисты.

Каким должен быть современный автосервис, вы узнаете из этой публикации.



Фото: РГС Банк