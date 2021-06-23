Машины к концу года подорожают на 10%

Во всех нынешних подорожаниях не до конца учтен резкий скачок курсов валют, считают в крупных дилерских холдингах.

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Основными причинами роста цен на автомобили являются колебания курса валют, инфляция и дефицит машин и комплектующих, пишет «Коммерсант», который провел исследование и опросил крупных автодилеров.

В частности, в «Авилоне», посчитали, что в первом полугодии машины в России подорожали на 5-По данным холдинга, за полгода 5–9% прибавил Volkswagen, Mitsubishi — от1 до 5%, Hyundai — 10%.

Стоимость автомобилей Kia и Volvo увеличилась на 5–10%. Цены на Cadillac, Chevrolet повысились на 5–7%, Mini — на 5%, BMW — на 7–9%, Mercedes-Benz — на 2%.

Самые крупные волны подорожаний пришлись на конец лета и осень прошлого года, а также на начало 2021 года, говорит глава «Автодома» Андрей Ольховский. Но и это не конец, в течение года будет еще наблюдаться коррекция цен по ряду моделей. Здесь ожидают, что к концу года подорожание составит около 10%.

Ежемесячное удорожание всех моделей на 0,5–1,5% отмечают и в ГК «Автоспеццентр». С 1 июля здесь ожидают роста цен на коммерческий транспорт на 3–5% и считают, что в целом резкий скачок курсов валют в 2020 году все еще полностью не учтен в ценах, они будут постепенно «нагонять». Производители боятся резко задирать цены, это отпугнет покупателей, делают это поэтапно, так что можно ожидать еще несколько волн подорожаний.

В самарском автохолдинге «Премьера» плановый рост цен ожидают в июле и в августе.

А вы купили бы машину не глядя?



Фото: Владимир Гердо/ТАСС