9 подростков попали в пьяное ДТП на ВАЗ-2107

Авария произошла 28 июня в Володарском районе Астраханской области.

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Сегодня в 05 часов 15 минут (04 час 15 мин мск.) в МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о ДТП (съезд с дороги) автомобиля ВАЗ-2107 в Володарском районе, на въезде в населенный пункт Зеленга, сообщается на сайте ведомства.

В автомобиле находились 9 человек возрастом от 15 до 21 года, 8 из них доставлены в больницу города Астрахани.

От МЧС на место аварии прибыли 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

По данным ТАСС, ребята находились в состоянии алкогольного опьянения.

Каким образом в ВАЗ-2107 смогли вместиться 9 человек (автомобиль рассчитан на перевозку максимум пяти), предстоит разобраться следствию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

10 июня в закрытом городе Лесной в 240 км от Екатеринбурга у ведомственного автобуса отказали тормоза, и он врезался в остановку общественного транспорта.



Фото: МЧС России по Астраханской области