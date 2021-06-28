9 подростков попали в пьяное ДТП на ВАЗ-2107 — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

9 подростков попали в пьяное ДТП на ВАЗ-2107

Авария произошла 28 июня в Володарском районе Астраханской области.

Материалы по теме
На Садовом кольце фура вылетела на тротуар

Сегодня в 05 часов 15 минут (04 час 15 мин мск.) в МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о ДТП (съезд с дороги) автомобиля ВАЗ-2107 в Володарском районе, на въезде в населенный пункт Зеленга, сообщается на сайте ведомства.

В автомобиле находились 9 человек возрастом от 15 до 21 года, 8 из них доставлены в больницу города Астрахани.

От МЧС на место аварии прибыли 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

По данным ТАСС, ребята находились в состоянии алкогольного опьянения.

Каким образом в ВАЗ-2107 смогли вместиться 9 человек (автомобиль рассчитан на перевозку максимум пяти), предстоит разобраться следствию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: МЧС России по Астраханской области

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
316
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...