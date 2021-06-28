Как спастись в жару: советы водителям от ГИБДД

На официальном сайте Госавтоинспекции появилась инструкция с советами, которые помогут водителям при езде в жару.
В ГИБДД напомнили о том, что в условиях жаркой погоды уровень кислорода в воздухе снижается, из-за чего для человека создаются неблагоприятные условия. Некоторые люди быстро утомляются, испытывают дискомфорт, медленнее реагируют на дорожную обстановку. Эти факторы способствуют повышению аварийности.
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ГИБДД рекомендует в жару:
- Следить за температурой в салоне машины. Необходимо использовать кондиционер с осторожностью. При этом разница в температуре между салоном и улицей не должна превышать 5 градусов.
- В летний зной и вовсе лучше отказаться от длительных поездок за рулем.
- В ином случае нужно снижать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами.
«Водитель также рискует получить тепловой удар. Чаще всего он случается, когда человек садится в нагретый солнечными лучами автомобиль. Все эти факторы, происходящие при высоких температурах, становятся потенциальной причиной ДТП», — рассказали в ГИБДД.
Помимо этого, категорически запрещается оставлять детей в машине. В Госавтоинспекции просят не парковать машину под прямыми солнечными лучами, часто отдыхать в тени, пить больше воды, надевать свободную одежду из натуральных тканей.
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