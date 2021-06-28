Суперливень: Москву затопило (видео)

Антициклон, принесший в столицу аномальную жару, резко сменился сильными дождями, грозами и ураганным ветром.

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Ливень начался в понедельник 28 июня около 12:30, некоторые районы непогода накрыла чуть позже.

Известно, что первые прогнозы звучали в столице утром того же дня. По этим данным, в Москве за сутки должно выпасть до 70% месячной нормы осадков. Наиболее сильные дожди начались примерно с 15:00, порывы ветра достигали 26 м/с.

Движение поездов между станциями метро «Багратионовская» и «Кунцевская» приостановлено в обоих направлениях. Ранее то же самое произошло на участке Калужско-Рижской линии; на станции метро «Ясенево» потоки воды хлынули в подземный переход, попали в вестибюль и на платформу.

Из многих районов столицы в течение всего дня продолжают поступать кадры с парализованными потопом улицами, залитыми по крышу машинами, сорванными со строений крышами. В Раменском из-за порывистого ветра прямо на дорогу упал строительный кран, перегородив проезд десяткам автомобилей.

Серьезная непогода задержится в Москве до позднего вечера понедельника, 28 июня.

В течение нынешнего июня ливнями накрывало сначала Керчь, а затем Ялту, причем вторая волна стихии пришла туда буквально два дня назад, 26 июня.

Видео: YouTube / INFO RU