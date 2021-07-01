ГИБДД будет бдительнее следить за сытыми водителями летом

В период летних отпусков увеличивается доля водителей, которые отправляются в автомобильное путешествие на дальние расстояния. Плотный обед, пребывание в одной позе, не меняющаяся картинка за окном являются факторами потери бдительности.

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В Госавтоинспекции решили напомнить россиянам о том, что им нужно садиться за руль только отдохнувшими. В большей степени это касается именно дальних поездок.

Как отмечают в ведомстве, в ПДД даже прописан запрет на управление транспортным средством в состоянии сильного утомления. Во избежание ДТП не нужно бороться со сном за рулем, лучше устраивать частые остановки для отдыха.

«Многочасовое пребывание в одной позе, однообразная обстановка, монотонный шум двигателя, не меняющийся на протяжении нескольких часов ландшафт за окном способствуют снижению внимания водителя», — заявили в пресс-службе Госавтоинспекции.

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Ситуацию усугубляет и плотный обед, после которого человек теряет бдительность и у него появляется сонливость с последующим засыпанием. При этом даже двухсекундный сон может стать причиной аварии.

В основном, сильная утомляемость автомобилистов наступает во время рассветных и закатных сумерек. Взбодриться можно за счет остановок через каждые три часа, где после отдыха рекомендуется размяться и умыться прохладной водой. После перекуса и вовсе лучше увеличить продолжительность стоянки. Путешественникам не стоит устанавливать рекорды по длительности поездки.