Volkswagen представил новую версию Tiguan — журнал За рулем

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Volkswagen представил новую версию Tiguan

Список исполнений модели пополнился за счет варианта с приставкой Urban Sport. Доплата за эксклюзивность составляет 130 тысяч рублей.

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Tiguan Urban Sport, предназначенный для российского рынка, базируется на комплектации Status. Кроссовер оборудован комбинацией приборов Premium, 8-дюймовой мультимедиа, системой выбора режимов движения, трехзонным климат-контролем и камерой заднего вида с омывателем.

По экстерьеру новую версию Tiguan отличают решетка радиатора с дополнительными хромированными полосками, увеличенный спойлер, черная крыша, такие же рейлинги, боковые зеркала, молдинги остекления и литые диски на 18 дюймов.


По интерьеру модель получила обивку сидений и отделку дверных карт из кожи и ткани с красной прострочкой, металлические накладки на педали, проекцию названия комплектации, специальные коврики, атмосферную подсветку.


Автомобиль предлагается либо с 1,4-литровым турбомотором (150 л.с.) и 6-ступенчатым роботом, либо со 180-сильным двигателем объемом 2,0 литра и 7-диапазонной коробкой DSG.

Для Tiguan Urban Sport доступно рулевое управление с переменным передаточным отношением. Привод — исключительно полный. Цены лежат в диапазоне от 2 459 900 до 2 659 900 рублей. Это на 130 000 рублей дороже Tiguan Status.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

Volkswagen 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л 

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