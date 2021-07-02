Volkswagen представил новую версию Tiguan

Tiguan Urban Sport, предназначенный для российского рынка, базируется на комплектации Status. Кроссовер оборудован комбинацией приборов Premium, 8-дюймовой мультимедиа, системой выбора режимов движения, трехзонным климат-контролем и камерой заднего вида с омывателем.

По экстерьеру новую версию Tiguan отличают решетка радиатора с дополнительными хромированными полосками, увеличенный спойлер, черная крыша, такие же рейлинги, боковые зеркала, молдинги остекления и литые диски на 18 дюймов.

По интерьеру модель получила обивку сидений и отделку дверных карт из кожи и ткани с красной прострочкой, металлические накладки на педали, проекцию названия комплектации, специальные коврики, атмосферную подсветку.

Автомобиль предлагается либо с 1,4-литровым турбомотором (150 л.с.) и 6-ступенчатым роботом, либо со 180-сильным двигателем объемом 2,0 литра и 7-диапазонной коробкой DSG.

Для Tiguan Urban Sport доступно рулевое управление с переменным передаточным отношением. Привод — исключительно полный. Цены лежат в диапазоне от 2 459 900 до 2 659 900 рублей. Это на 130 000 рублей дороже Tiguan Status.

Фото: Volkswagen