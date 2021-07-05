Китайские кроссоверы подорожали второй раз за лето

Цены на Geely Atlas и Coolray выросли на 0,1–1,3%.

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У Geely Atlas рост стоимости был равномерным по всем комплектациям (плюс 7 тыс. руб.), а вот у Coolray начальные комплектации, Комфорт и Лакшери, подорожали сильнее, чем топовая Флагшип — на 17 и 2 тыс. руб. соответственно, сообщает портал «Цена Авто».

Таким образом, цены на Geely Atlas теперь стартуют с отметки в 1 401 990 рублей, а Coolray — 1 376 990 рублей.

В июне эти модели Geely уже дорожали, на 15–20 тыс. руб., или на 0,7–2,0%.

Согласно AEБ, в мае продажи автомобилей Geely оказались на отметке 2001 шт., что в 4,2 раза больше по сравнению с 2020-м. Всего с начала года в России продали 7302 машины китайской марки (рост в 2,1 раза).

Со 2 августа стартует прием заказов на Geely Atlas Prо, заказать автомобиль можно уже сейчас.



Фото: «За рулем»