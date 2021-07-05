Great Wall запатентовала в Европе клона VW Beetle

В Volkswagen заявили, что намерены «принять все необходимые юридические меры», чтобы аннулировать патенты.

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Компания ORA, принадлежащая Great Wall, запатентовала два пятидверных автомобиля, похожих на легендарную модель Beetle от Volkswagen. Соответствующий документ был опубликован в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза (EU IPO).

Одна из новинок получила название Punk Cat. Этот автомобиль очень похож на «Жука»: круглые фары, установленные на крыльях, колеса в стиле ретро, поворотники в стиле 1960-х годов и горбатый капот.

Несмотря на явный плагиат, RCD предоставило компании ORA «исключительные права» на дизайн «во всех существующих и будущих государствах-членах Европейского Союза». Патент будет действовать в течение пяти лет и может быть продлен на 25 лет.

Среди авторов дизайна указаны 11 человек, и все они — китайцы. Почему-то имени Фердинанда Порше в этом списке нет.

Несмотря на то что производство Beetle давно закончилось, а New Beetle был снят с конвейера в 2019 году, концерн Volkswagen AG намерен защищать свою интеллектуальную собственность.

О китайских клонах известных моделей на российском рынке вы можете узнать здесь.

Изображения: EU IPO