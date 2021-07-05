Спрос на Лады растет - рекордные продажи за первое полугодие

Этому поспособствовало обновление Niva Travel и Largus, а также запуск мультимедиа EnjoY Pro.

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АВТОВАЗ подвел итоги реализации своей продукции за первую половину текущего года. Всего с января по июнь в России было продано 200 219 новых моделей Lada, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 14,9% выше результатов первого полугодия 2019 года.

Что касается июня, то российская марка достигла значительных продаж — 40 096 автомобилей (+43,1% к июню 2020 года и +30,3% по сравнению с июнем 2019 года).

Резкий рост наблюдается несмотря на продолжающуюся нестабильную экономическую ситуацию и дефицит импортных компонентов на авторынке.

«Мы с удовлетворением отмечаем продолжение роста продаж автомобилей Lada на фоне общего оживления рынка. Безусловно, этому способствовало обновление двух наших популярных моделей, Niva Travel и семейства Largus, а также старт продаж автомобилей Lada с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто», — заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне.

Бестселлером Lada по-прежнему остается Granta — в июне своих покупателей нашли 14 133 автомобиля. Vesta продолжает занимать второе место — за июнь реализовано 11 932 автомобиля. Замыкает тройку семейство Largus с результатом в 5682 автомобиля.

В список самых популярных моделей Lada за июнь 2021 года также входит и семейство Niva — совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 5399 автомобилей.