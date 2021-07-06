Автомобили VW начали оснащать дистанционной парковкой — журнал За рулем

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Автомобили VW начали оснащать дистанционной парковкой

Первым новую систему получил кроссовер Touareg. В скором времени, как это часто бывает, парковаться дистанционно смогут и более доступные модели марки.

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Пакет «Парковка плюс» для кроссовера Touareg пополнился новой функцией дистанционного управления парковкой. Благодаря ей автомобиль может парковаться в местах, где невозможно открыть двери, чтобы выйти из салона, а затем выехать с него обратно на дорогу.

Во время дистанционной парковки кроссовер управляется со смартфона, как с пульта дистанционного управления, с помощью приложения VW Remote Park Assist Plus.

Перед парковкой водитель должен выйти из машины и активировать парковочный маневр в приложении. Чтобы выгнать кроссовер с парковочного места, нужно дистанционно запустить двигатель и дать команду к маневру через приложение.

Новой функцией оснащаются не все версии Volkswagen Touareg, а только Exclusive, где есть парковочный ассистент Park Assist Plus и система кругового обзора Area View. Доплатить за нее придется 96 500 рублей.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

Volkswagen 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать

Недостатки:

Содержание и ремонт не дешевы

Комментарий:

В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к

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