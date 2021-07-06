Автомобили VW начали оснащать дистанционной парковкой

Пакет «Парковка плюс» для кроссовера Touareg пополнился новой функцией дистанционного управления парковкой. Благодаря ей автомобиль может парковаться в местах, где невозможно открыть двери, чтобы выйти из салона, а затем выехать с него обратно на дорогу.
Во время дистанционной парковки кроссовер управляется со смартфона, как с пульта дистанционного управления, с помощью приложения VW Remote Park Assist Plus.
Перед парковкой водитель должен выйти из машины и активировать парковочный маневр в приложении. Чтобы выгнать кроссовер с парковочного места, нужно дистанционно запустить двигатель и дать команду к маневру через приложение.
Новой функцией оснащаются не все версии Volkswagen Touareg, а только Exclusive, где есть парковочный ассистент Park Assist Plus и система кругового обзора Area View. Доплатить за нее придется 96 500 рублей.
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Фото: Volkswagen