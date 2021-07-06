Представлен проект нового поколения ЗАЗ Таврия

Автомобиль назван Таврия Нова — он как прежняя модель, но в современных пропорциях.

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Независимый украинский дизайнер Роман Прядко опубликовал новую работу, в которой постарался представить, как могло бы выглядеть новое поколение последней самостоятельной модели Запорожского автомобильного завода — ЗАЗ-1102 Таврия. Нарисованный автомобиль автор причисляет к А-классу и именует Таврия Нова 2022.

По проекту, модель останется трехдверкой в кузове хэтчбек. Клиновидный силуэт и многие линии кузова оригинальной Таврии нашли отражение в новом проекте, но вместе с тем новая генерация смотрится куда более спортивно и современно.

Обращают на себя внимание практичные бамперы из неокрашенного пластика, черные пороги и заостренная форма передней части кузова, также перекочевавшие с настоящего ЗАЗ-1102. С отдельной тщательностью автор воссоздал колеса Таврии с характерными шестью круглыми отверстиями на дисках (у ЗАЗ-1102 это были пластиковые колпаки).

Оригинальная Таврия в свое время задумывалась как замена классического Запорожца моделей ЗАЗ-966, —968, —968А и —968М. Автомобиль имел переднеприводную переднемоторную компоновку. В разные годы устанавливались двигатели МеМЗ, ВАЗ, Fiat мощностью от 45 до 71 л.с. Коробка передач — 4- или 5-ступенчатая МКП. Таврия выпускалась в Запорожье с 1987 под 1998 годы.

Роман Прядко часто обращается к истории ЗАЗа и ЛуАЗа — ранее он показал реинкарнации «горбатого» ЗАЗ-965 и легендарной Волыни, однако также работал и в направлениях новой уазовской «буханки», и современного воплощения Москвич-2140.

Фото: Facebook / ROMANPRIADKODESIGN