Лады с турбонаддувом (150 л.с.) будут выпускать на АВТОВАЗе — журнал За рулем

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Лады с турбонаддувом (150 л.с.) будут выпускать на АВТОВАЗе

Это будут хорошо знакомые автомобилистам турбированные двигатели Renault.

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Новые, более мощные двигатели появятся не сразу, а при переходе автомобилей бренда Lada на платформу французско-японского альянса. То есть в течение ближайших пяти лет.

Оснащаться модели будут уже знакомым нам турбированным бензиновым двигателем 1.3 TCe 150 объемом 1,33 литра и мощностью 150 л.с., о чем сообщил президент компании Николя Мор. Сегодня их устанавливают на модели Renault — кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur.

«Этот двигатель создан совместно с Daimler, у него отличная отдача 150 сил. Он очень эффективный», — цитирует РИА «Новости» главу АВТОВАЗа.

Также известно, что модели, которые получат новый двигатель, представят в «более дорогом сегменте».

Фото: Renault

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