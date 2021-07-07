Лады с турбонаддувом (150 л.с.) будут выпускать на АВТОВАЗе

Материалы по темеLada на метане и гибридные версии (уже скоро!)
Новые, более мощные двигатели появятся не сразу, а при переходе автомобилей бренда Lada на платформу французско-японского альянса. То есть в течение ближайших пяти лет.
Оснащаться модели будут уже знакомым нам турбированным бензиновым двигателем 1.3 TCe 150 объемом 1,33 литра и мощностью 150 л.с., о чем сообщил президент компании Николя Мор. Сегодня их устанавливают на модели Renault — кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur.
«Этот двигатель создан совместно с Daimler, у него отличная отдача 150 сил. Он очень эффективный», — цитирует РИА «Новости» главу АВТОВАЗа.
Также известно, что модели, которые получат новый двигатель, представят в «более дорогом сегменте».
- Вероятно, это будет новый кроссовер С-класса, о котором мы уже писали.
Фото: Renault