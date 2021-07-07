Самый мощный Land Cruiser 300: первые подробности

Внедорожник с приставкой GR Sport (Gazoo Racing) ожидают лишь стилистические отличия и другие настройки подвески.

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В России прием заказов на стандартный Toyota Land Cruiser 300 стартовал 1 июля. У модели имеется и особенный вариант исполнения в виде GR Sport. Спортивная версия внедорожника была рассекречена почти месяц назад. Теперь Land Cruiser 300 GR Sport сфотографировали в нашей стране. Снимки опубликовал сайт Motor1.

«Заряженный» Land Cruiser 300 обнаружили на парковке возле российского представительства Toyota. При этом рядом с данным экземпляром стоят и обычные «трехсотые».

Land Cruiser 300 GR Sport получил черную ячеистую решетку радиатора со специальным значком и с крупной белой надписью Toyota, а также передний бампер с серебристой вставкой, обвес из неокрашенного пластика, затемненные литые диски оригинального дизайна, шильдики GR на дверях и сиденьях.

По неподтвержденной информации, внедорожник в спортивной версии может быть оборудован гидравлической системой стабилизации положения кузова Kinetic Dynamic Suspension System.

Toyota Land Cruiser 300 для российского рынка пока предлагается с 3,5-литровым бензиновым твин-турбо V6 (415 л. с.) и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Заявлен и 3,3-литровый дизель V6 мощностью 299 л.с. Модель стоит от 5 613 000 рублей.

Фото: Motor1