Найдены редкие Жигули 1983 года с пробегом всего 40 тысяч км (видео)

ВАЗ-2103 производили в период с 1972 по 1984 годы. Модель запускалась в рамках контракта с Fiat.

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Автомобильный блогер Рома Uracco рассказал об очередной интересной находке. Новым героем видео стал ВАЗ-2103, который был приобретен в 1983 году. Автомобиль эксплуатировали до 1986 года. После чего четырехдверку поставили в гараж вплоть до 2004 года. Тогда на машине поездили полгода и ее снова отправили на хранение. Все это время «тройка» стояла без движения.

Нынешнему владельцу из Киева ВАЗ-2103 достался по наследству. Машина в хорошем состоянии. По причине некачественного хранения на кузове присутствуют мелкие дефекты — царапины, сколы, коррозия.

Советский седан, окрашенный в бежевую эмаль, отделан хромированными декоративными элементами и обут в неродную резину с хромированными колпаками. Автомобиль оборудован подкрылками и имеет номера еще старого образца. Салон может похвастать оплеткой рулевого колеса и чехлами сидений.

ВАЗ-2103 с пробегом на одометре 40 207 километров не является «капсулой времени». Под капотом машины располагается 1,3-литровый бензиновый мотор мощностью 64 л.с. Коробка — 4-ступенчатая механика.

«Тройка» продается для последующей реставрации. Цена не сообщается.

Видео: YouTube