ГИБДД вычислила ночных гонщиков после мониторинга соцсетей — журнал За рулем

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ГИБДД вычислила ночных гонщиков после мониторинга соцсетей

Гонки без правил молодые люди устроили на окружной дороге Калуги, в районе Пучковского моста, и выложили ВКонтакте.

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Как известно, полиция мониторит соцсети для поиска нарушителей ПДД, и вот 5 июля на страничке ВКонтакте «Калуга Жесть» была обнаружена публикация, автор которой ведет съемку гонок автомобилей на 41 км а/д Р-132 обход г. Калуги. Об этом 9 июля сообщило управление МВД по Калужской области.

Рассмотрев видео, сотрудники полиции установили водителей транспортных средств, участвующих в заездах. Благо номера машин хорошо просматриваются.

В ходе административного расследования на шестерых нарушителей были составлены административные протоколы по ч. 4 ст.12.19 КОАП «Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшие создание препятствий для движения других транспортных средств».

Штраф за данное правонарушение составляет 2000 рублей.

Скриншот видео ВКонтакте

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