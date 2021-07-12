Кроссовер Mazda CX-5 получит более мощный мотор

Кроссовер уже проходит дорожные испытания, и скоро должна состояться его премьера.

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В компании Mazda подтвердили предположения, что новое поколение кроссовера CX-5 получит совершенно новую платформу и более мощный двигатель — рядный 6-цилиндровый бензиновый агрегат. Об этом заявил управляющий директор Mazda Australia Винеш Бхинди.

«Mazda продолжает инвестировать в высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания SkyActiv-X и семейство рядных шестицилиндровых двигателей нового поколения, которые будут использоваться в наших продуктах нового поколения, таких как CX-5 и в моделях более высокого класса», — сказал Бхинди.

Ожидается, что японский автопроизводитель планирует выпуск заднеприводных автомобилей с рядными шестицилиндровыми двигателями с 2022 года. Ожидается, что в продаже будут представлены и турбодизельные версии машин, а также автомобили с гибридными установками. Эти предположения пока не подтверждены, но уже понятно, что первым в новую эру Mazda выйдет не седан Mazda 6, а самая популярная модель компании — кроссовер CX—5, который в 2020 году разошелся тиражом 361 051 штука.

Узнать больше о новой Mazda CX-5 вы можете здесь.

Фото: Mazda