Кроссовер Mazda CX-5 получит более мощный мотор

В компании Mazda подтвердили предположения, что новое поколение кроссовера CX-5 получит совершенно новую платформу и более мощный двигатель — рядный 6-цилиндровый бензиновый агрегат. Об этом заявил управляющий директор Mazda Australia Винеш Бхинди.
«Mazda продолжает инвестировать в высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания SkyActiv-X и семейство рядных шестицилиндровых двигателей нового поколения, которые будут использоваться в наших продуктах нового поколения, таких как CX-5 и в моделях более высокого класса», — сказал Бхинди.
Ожидается, что японский автопроизводитель планирует выпуск заднеприводных автомобилей с рядными шестицилиндровыми двигателями с 2022 года. Ожидается, что в продаже будут представлены и турбодизельные версии машин, а также автомобили с гибридными установками. Эти предположения пока не подтверждены, но уже понятно, что первым в новую эру Mazda выйдет не седан Mazda 6, а самая популярная модель компании — кроссовер CX—5, который в 2020 году разошелся тиражом 361 051 штука.
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Фото: Mazda