Батарея может отказать не только на морозе, но и во время жары. Как этого избежать?

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Аккумуляторная батарея может выйти из строя по четырем причинам. Это экстремальные температуры, нерегулярное использование, короткие поездки и возраст автомобиля, перечисляют эксперты Bosch.

Жара

Перегрев порой приводит к потере заряда аккумулятора. Предсказать отказ батареи невозможно, но есть способы предотвратить проблему. Прежде всего, нужно избегать парковки автомобиля на солнце. Также стоит во время жары проверять уровень заряда аккумулятора в сервисе. Минимальное напряжение разомкнутой цепи не должно быть меньше 12,5 В, а в идеале — 12,7 В. Следить нужно и за клеммами, зачищая на них следы окисления. Не лишним будет проверить и генератор.

Для путешественников, едущих к морю или от него, эксперты дают такой совет: не допускайте перезарядки батареи. Во время длительных заездов включайте как можно больше систем, требующих энергии: фары, кондиционер, музыка, заряжайте гаджеты. Во время остановок нужно стараться слегка разрядить аккумулятор, заглушив мотор и оставив включенными фары и, например, аудиосистему.

Редкие короткие поездки

Даже во время парковки аккумулятор расходует электроэнергию — ее требует не только противоугонная система, но и замки, функции бесключевого доступа и навигация. В результате через 2–3 недели простоя автомобиль может не завестись. Чтобы этого не случилось, нужно совершать хотя бы 40-минутные поездки как минимум раз в неделю.

Частые короткие поездки

На коротких расстояниях аккумулятор не успевает зарядиться полностью. Это грозит преждевременной смертью батареи. Для профилактики совет очень похож на предыдущий: ездите на дальние расстояния хотя бы раз в месяц.

Старость — не радость

На срок службы аккумулятора влияет и возраст автомобиля, а точнее, ухудшающееся состояние его проводки. Это может влиять на зарядку. Проверьте уровень заряда в сервисе, и если он ниже нормы, то стоит найти причину, почему аккумулятор так плохо заряжается на ходу.

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Фото: Bosch