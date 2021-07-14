На улице в Симферополе засняли кота на велосипеде

По узким улицам этой колоритной парочке удается пробираться, не задерживаясь в пробках.

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Очередное забавное видео набирает популярность в соцсетях. В Симферополе семейная пара на автомобиле запечатлела на камеру мобильного телефона велосипедиста, везущего необычного пассажира. Кот, устроившийся на плечах человека, судя по всему, чувствовал себя довольно комфортно, изредка балансируя и используя в качестве своеобразного сиденья рюкзак хозяина.

По узким улочкам Симферополя этой колоритной парочке удается пробираться, не задерживаясь в пробках. Очевидцам такой способ перемещения домашнего животного пришелся по душе — снимая «тандем» на видео, они восхитились тому, как уверенно кот держится на своем месте, и называли его «пассажиром».

Поравнявшись с отважными путниками, мужчина и женщина открыли окно автомобиля и выразили свою симпатию велосипедисту, назвав его кота «классным путешественником». Хозяин, похоже, немного смутился. Или огорчился, что все лавры в дуэте достаются только питомцу.

А если вы на машине, как отвезти на дачу питомца? Даем несколько полезных советов.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога