Lada Priora в Х-стиле - она почти получилась

В Сети всплыли малоизвестные факты о создании прототипа рестайлинговой Приоры. На проект модернизации модели выделили 200 миллионов рублей, и этого не хватило.

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АВТОВАЗ в 2014–2015 гг. планировал провести рестайлинг семейства Lada Priora. Идея возникла у президента АВТОВАЗа Бу Андерссона, когда до запуска более современной Vesta требовалось 1,5 года организационной и технической работы. Глава Волжского автогиганта до появления Весты хотел поддержать как производство, так и спрос Приоры.

Бу Андерссон организовал специальное совещание по ВАЗ-2170 (Priora). Руководитель проекта Николай Фофанов предложил сместить Приору в лоукост-сегмент, то есть удешевить (сократить набор опций) и продлить конвейерную жизнь модели на 3–4 года. Соответственно, Vesta даже в базовой комплектации позиционировалась бы автомобилем более высокого качества. Андерссон же предложение отклонил и решил поступить наоборот — внедрить фирменную стилистику Lada в виде Х-образного оперения и увеличить цену.

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Бу Андерссон распорядился выделить под проект Priora Facelift 500 млн рублей. Но финансовая служба российского автопроизводителя, которая находится под контролем Renault (совладельца АВТОВАЗа), согласовала бюджет всего в 200 млн рублей. Этих средств не хватало даже на временную оснастку. Ведь только, к примеру, новые фары выходили в 82 млн рублей.

Работы над рестайлингом Lada Priora все-таки были начаты. Вазовцы надеялись продлить модели конвейерную жизнь и сохранить команду разработчиков. Дело дошло до прототипов. Через некоторое время проект Priora Facelift свернули.

Во времена, когда на заводе «Лада Ижевск» шла наладка оборудования под серийное производство Весты, Андерссон вспомнил о Приоре и дал указания руководству проекта ВАЗ-2170 создать ультрадешевую версию. Так и появилась Приора без кондиционера, с 8-клапанным мотором, механикой, гидроусилителем руля (вместо электроусилителя) и простой отделкой интерьера. В таком формате Lada Priora сходила с недозагруженной третьей нитки конвейера вплоть до середины 2018 года.

Вскоре АВТОВАЗ прекратил сборку Лады Приоры.

По информации Drom.ru