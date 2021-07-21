Как на днях отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, автошколы «выпускают недоучек, абсолютно не готовых к реальным условиям города». Начинающим водителям, получившим права всего за 7 месяцев до аварии, является и Валерия Башкирова, которая сбила трех детей на пешеходном переходе. Согласно статистике самых частых нарушений среди водителей со стажем до двух лет, которую привела ГИБДД, девушка допустила одну из самых частых ошибок.
Как рассказал Autonews начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров, самыми частым нарушением среди новичков являются (по мере убывания):
- Несоблюдение очередности проезда на перекрестках, а значит плохое знание правила «правой руки» и путаница с поворотами главной дороги.
- Непредоставление преимущества другим участникам дорожного движения.
- Неправильное расположение ТС на проезжей части.
- Несоблюдение дистанции.
- Превышение скорости.
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов.
- Одна из причин некомпетентности начинающих водителей — недобросовестность экзаменаторов. Не секрет, что некоторые люди продают права. Судя по всему, занимались этим и в Ставрополье, где на днях была арестована банда гаишников во главе с начальником УГИБДД края.
Фото: Jan Baborák / Unsplash