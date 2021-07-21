Топ-6 нарушений начинающих водителей — ДТП с детьми было не избежать — журнал За рулем

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Топ-6 нарушений начинающих водителей — ДТП с детьми было не избежать

Статистику частотности нарушений водителей со стажем менее двух лет привела Госавтоинспекция.

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Как на днях отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, автошколы «выпускают недоучек, абсолютно не готовых к реальным условиям города». Начинающим водителям, получившим права всего за 7 месяцев до аварии, является и Валерия Башкирова, которая сбила трех детей на пешеходном переходе. Согласно статистике самых частых нарушений среди водителей со стажем до двух лет, которую привела ГИБДД, девушка допустила одну из самых частых ошибок.

Как рассказал Autonews начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров, самыми частым нарушением среди новичков являются (по мере убывания):

  1. Несоблюдение очередности проезда на перекрестках, а значит плохое знание правила «правой руки» и путаница с поворотами главной дороги.
  2. Непредоставление преимущества другим участникам дорожного движения.
  3. Неправильное расположение ТС на проезжей части.
  4. Несоблюдение дистанции.
  5. Превышение скорости.
  6. Нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Фото: Jan Baborák / Unsplash

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Чтобы начинающие водители стали лучше, нужно:

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