На трассу в Коврове положили «ковер» вместо разметки Одно из двух: либо инновационная «мобильная» разметка, которую при необходимости можно переносить на другие дороги, либо безалаберность дорожников. Сезон дождей: теперь под водой оказался Китай В эпицентре - туристическая провинция Хайнань: движения транспорта нет, метро затоплено. К сожалению, есть жертвы. «Урал» показал автобус-внедорожник (с караоке) Вахтовка повышенной комфортности - на такой туристический маршрут по самым затерянным местам не покажется сложным. Вечером можно выйти на крышу и насладиться красотой.