Спрос растет: до конца 2021 года АВТОВАЗ будет работать сверхурочно

Объемы производства на предприятии хотят поднять на 10%, а сотрудникам на четверть повысить зарплату.

Материалы по теме АВТОВАЗ выпустит пять новых моделей за четыре года

Профсоюзный комитет АВТОВАЗа сообщил, что на предприятии с 6 сентября по 5 декабря 2021 года вводится новый график работы. Он коснется двух основных производств — прессово-арматурного производства деталей для Lada Largus, Lada XRAY, Renault Logan и Sandero, а также СКП Kalina, где собирают семейство Lada Granta. Теперь смены будут начинаться не в разное время, как было во время ковидных ограничений, а одновременно.

Кроме того, продолжительность дневной и вечерней смен в указанных производствах будет увеличена на 1 час — таким образом, длительность каждой смены достигнет девяти часов. В результате этого предприятию удастся поднять объемы производства более чем на 10%, говорится в сообщении профсоюза. Дополнительное отработанное время будет оплачиваться сотрудникам в двойном размере, увеличение фонда оплаты труда составит 25%.

Линия сварки кузовов Lada XRAY на АВТОВАЗе

В профсоюзе отмечают, что нарушений законодательства в таких мерах не усмотрели. А причиной увеличения длительности рабочих смен называют, со ссылкой на вице-президента АВТОВАЗа по персоналу Дмитрия Михаленко, улучшение ситуации на авторынке России выразившееся в увеличении продаж автомобилей. Положительная динамика, по оценкам специалистов предприятия, будет наблюдаться до конца 2021 года.

Вместе с тем, на АВТОВАЗе наблюдаются локальные перебои с поставками электронных компонентов, из-за чего приходится останавливать конвейер на несколько рабочих смен.

Фото: Андрей Холмов / ТАСС