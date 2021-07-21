Lada Niva 3 — появились новые изображения — журнал За рулем

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Lada Niva 3 - появились новые изображения

Дизайн преемника отсылает к классическому ВАЗ-2121.

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АВТОВАЗ раскрыл внедорожные особенности новой Нивы

Как известно, АВТОВАЗ разрабатывает на платформе Renault CMF-B Lada Niva третьего поколения. Модель станет кроссовером повышенной проходимости с основными преимуществами легендарного автомобиля — внушительный дорожный просвет (240 мм), полноценная система полного привода и понижающий ряд передач. Ожидается два пятидверных варианта кузова — стандартный и удлиненный. Снаружи новая Нива получит характерную угловатую внешность в стиле ретро с прямоугольной решеткой радиатора, то есть стилистики концепта Lada 4x4 Vision с Х-образными выштамповками не будет. Кроссовер увидит свет в 2024 году.

Независимые промышленные дизайнеры продолжают фантазировать на тему Нивы-3. Так, российско-казахстанский дизайнер Тохтар Абдрахманов (обучался в МГТУ МАМИ), который трудится в шанхайской студии итальянской компании Icona Design, представил свою версию Lada Niva следующей генерации.

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Автор реализовал проект в свободное время по собственной инициативе и опубликовал работу в виде детализированной 3D—модели на творческом портале Behance.

Альтернативная Нива-3 выполнена в трехдверном кузове футуристичной формы с отсылкой к классическому ВАЗ-2121. Новую Ниву отличают двухуровневые фары, сплошная полоса фонарей, а также короткая колесная база, круглые выступающие арки, крупные колеса, защитный обвес, скрытые ручки дверей, маленькие боковые зеркала.

Несмотря на то что дизайн-проект имеет высокий профессиональный уровень идеи и глубокую техническую проработку, он так и останется трехмерной компьютерной моделью — у АВТОВАЗа есть собственная команда перспективных и опытных дизайнеров.

Фото: Behance

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Отзывы о LADA Niva (13)

LADA 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

1. Достойная подвеска "для Российских дорог" 2. Правильные кресла. 3. Доступна для гаражного ремонта.

Недостатки:

1. ТСУ должно быть в базе всех комплектаций. 2. Движку как минимум не хватает 20% 3. Подогрев сидений без регулировки. 4. Некачественная сборка системы воздуховодов печки/кондиционера

Комментарий:

Пока этой машине нет адекватной альтернативы. Ближайший конкурент — Дастер.

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