Lada Niva 3 - появились новые изображения

Дизайн преемника отсылает к классическому ВАЗ-2121.

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Как известно, АВТОВАЗ разрабатывает на платформе Renault CMF-B Lada Niva третьего поколения. Модель станет кроссовером повышенной проходимости с основными преимуществами легендарного автомобиля — внушительный дорожный просвет (240 мм), полноценная система полного привода и понижающий ряд передач. Ожидается два пятидверных варианта кузова — стандартный и удлиненный. Снаружи новая Нива получит характерную угловатую внешность в стиле ретро с прямоугольной решеткой радиатора, то есть стилистики концепта Lada 4x4 Vision с Х-образными выштамповками не будет. Кроссовер увидит свет в 2024 году.

Независимые промышленные дизайнеры продолжают фантазировать на тему Нивы-3. Так, российско-казахстанский дизайнер Тохтар Абдрахманов (обучался в МГТУ МАМИ), который трудится в шанхайской студии итальянской компании Icona Design, представил свою версию Lada Niva следующей генерации.

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Автор реализовал проект в свободное время по собственной инициативе и опубликовал работу в виде детализированной 3D—модели на творческом портале Behance.

Альтернативная Нива-3 выполнена в трехдверном кузове футуристичной формы с отсылкой к классическому ВАЗ-2121. Новую Ниву отличают двухуровневые фары, сплошная полоса фонарей, а также короткая колесная база, круглые выступающие арки, крупные колеса, защитный обвес, скрытые ручки дверей, маленькие боковые зеркала.

Несмотря на то что дизайн-проект имеет высокий профессиональный уровень идеи и глубокую техническую проработку, он так и останется трехмерной компьютерной моделью — у АВТОВАЗа есть собственная команда перспективных и опытных дизайнеров.

Фото: Behance