В июле рост цен на бензин в 17 раз опережает инфляцию — что происходит? — журнал За рулем

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В июле рост цен на бензин в 17 раз опережает инфляцию — что происходит?

За полгода бензин подорожал на 4,87%, а последние две недели рост стоимости бьет рекорды.

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В течение прошлой недели (с 13 по 19 июля 2021 года) стоимость бензина в России выросла в среднем на 0,17%. При этом официальный уровень инфляции составил 0,01%. Такие данные приводит Росстат.

Если брать первую половину июля, то наблюдается та же картина: рост стоимости бензина на 0,41% при инфляции 0,38%. И по итогам полугодия цены на бензин также росли быстрее, обгоняя инфляцию — на 4,87% при уровне инфляции 4,59%.

С дизельным топливом дела обстоят лучше: оно, конечно, тоже дорожает, но рост стоимости не бежит впереди инфляции. Точнее, не бежал. С 13 по 19 июля цены выросли на 0,12% — в 12 раз, что в 12 раз выше уровня инфляции. Поэтому и в первой половине июля рост цен на дизтопливо превысил уровень инфляции — 0,41% против 0,35%. Но по итогам полугодия повышение стоимости отстает от уровня инфляции почти на 2% — 3,05% при инфляции 4,59%.

Среди причин такого подорожания топлива, как пишет ТАСС, называются рекордный рост цен на бензин на бирже (и это продлится до конца июля), ремонт некоторых нефтеперерабатывающих заводов, рост спроса из-за сезона отпусков, а также восстановление экономики страны.

Фото: Depositphotos

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