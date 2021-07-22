Автором такой инициативы выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее обращение уже направлено главе ГИБДД Михаилу Черникову.

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Поводом стало недавнее ДТП на пешеходном переходе в Солнцево, в котором погибли двое детей. Напомним, что есть подозрение, будто сбившая детей 18-летняя Валерия Башкирова в момент аварии сидела в телефоне, но это пока не подтвердилось.

Гаджеты в руках водителей, по мнению Курдесова, несут угрозу жизни и здоровью окружающих. При этом штраф за использование телефона во время управления транспортным средством составляет всего 1500 рублей.

Но здесь есть небольшой нюанс. Статья 12.36.1 КоАП «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства» запрещает:

«Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

То есть привлечь по статье можно только за разговоры по телефону. Но не за просматривание лент соцсетей или запись видео, селфи и подобное.

Глава общественного движения, как пишет RT, предлагает внести в КоАП изменения, повышающие штраф до 10 000 рублей.

«Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тыс. рублей», — говорится в письме к начальнику ГИБДД.

Об изменении формулировки, уточняющей, что такое пользование телефоном, нет. А значит, например, записывать безнаказанно сториз можно будет по-прежнему. Если же предлагается штрафовать за любое использование телефона водителем, то под запрет могут попасть навигаторы.

Кстати, безопасность движения зависит не только от водителей. Это показало ДТП в Солнцево.

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