Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить — журнал За рулем

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Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить

Японская марка предлагает ознакомиться с экстерьером, интерьером, силовыми агрегатами и технологиями модели.

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Pathfinder пятого поколения дебютировал в феврале нынешнего года. Теперь Nissan готовится к старту продаж кроссовера в нашей стране. Компания разместила новинку на главной странице своего официального сайта в России среди других моделей бренда — Terrano, Qashqai, XTrail, Murano.

Кроме того, на сайте марки появилась и специальная промо-страница Pathfinder, в которой можно подробнее изучить внешний вид, внутреннее убранство, мотор, коробку, технологии и системы безопасности автомобиля.

Прайс-листы и список комплектаций пока не обнародованы. Pathfinder следующей генерации выйдет на российский рынок в конце 2021 года.

Новый Nissan Pathfinder примерил оригинальный дизайн с С-образными фарами и полностью измененный салон с цифровой комбинацией приборов и мультимедийной системой. При этом кроссовер сохранил прежнюю платформу.

Восьмиместная машина оснащается 288-сильным бензиновым V6 объемом 3,5 литра и 9-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод на выбор — передний или полный.

Фото: Nissan

Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить

Японская марка предлагает ознакомиться с экстерьером, интерьером, силовыми агрегатами и технологиями модели.

Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить — фото 1264146Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить — фото 1264145Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить — фото 1264144Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить
Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить

Японская марка предлагает ознакомиться с экстерьером, интерьером, силовыми агрегатами и технологиями модели.

Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить — фото 1264144Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить — фото 1264146Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить — фото 1264145Nissan дразнит россиян новым Pathfinder, который пока нельзя купить
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