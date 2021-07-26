Пранкер Литвин стрелял по ДПС. Давидыч его «сдал»

Автоблогер Эрик Китуашвили, он же Давидыч, «сдал» полицейским пранкера Михаила Литвина. Давидыч, отметив аккаунт МВД России, опубликовал в Instagram видео Литвина, который стреляет из игрушечного пистолета по автомобилю с экипажем ДПС.
После произошедшего скандальный пранкер связался по телефону с автоблогером. Литвин попытался выяснить мотивы поступка Давидыча. Но конструктивного и спокойного разговора не получилось. Блогеры обменялись оскорблениями и угрозами. При этом пранкер предложил автоблогеру встретиться.
Давидыч прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что всегда осуждал какие-то «идиотские вещи», которые делают подобные блогеры, не отдавая отчета в том, что аудитория может повторить такой поступок. То, что делает Литвин, «уже за гранью», добавил автоблогер.
Это не первый конфликт между Эриком Китуашвили и Михаилом Литвиным. Ранее Давидыч раскритиковал пранкера, когда тот разбил новый Porsche Taycan за 16 000 000 рублей. Также автоблогер советовал Литвину снять с автомобиля новые диски — в ином случае он пообещал подарить ему красные бусы на зеркало.
Фото: Instagram