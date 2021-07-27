Совсем другая Creta - в стиле Tucson

Накануне в России начались продажи Hyundai Creta второго поколения. Корейская марка уже работает над модернизацией кроссовера.

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В Южной Корее во время дорожных испытаний сфотографировали частично замаскированный прототип обновленной Hyundai Creta. Судя по снимку, опубликованному изданием Autocar, передняя часть модели будет выполнена в стиле нового Tucson, который примерил светодиодные ДХО и решетку радиатора из трапециевидных элементов. Кроме того, Creta получит прямоугольные секции блоков ближнего и дальнего света, оригинальную бамперную группу, измененные фонари, капот иной формы.

По предварительным данным, мировая премьера модернизированного кроссовера состоится в 2022 году. Актуальная Крета дебютировала два года назад. В Россию модель привезли только в нынешнем году, а значит в нашей стране рестайлинговая версия автомобиля появится как минимум через несколько лет.

Hyundai Creta на международных рынках предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с 1,4-литровым турбомотором. Первые два комплектуются с механикой или вариатором, последний стыкуется с роботом. На российском рынке кроссовер доступен с атмосферниками объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 123 и 150 л.с. соответственно. Двигатели работают в связке либо с механической коробкой передач, либо с автоматической трансмиссией.

Фото: Autocar