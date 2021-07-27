Совсем другая Creta — в стиле Tucson — журнал За рулем

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Совсем другая Creta - в стиле Tucson

Накануне в России начались продажи Hyundai Creta второго поколения. Корейская марка уже работает над модернизацией кроссовера.

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В Южной Корее во время дорожных испытаний сфотографировали частично замаскированный прототип обновленной Hyundai Creta. Судя по снимку, опубликованному изданием Autocar, передняя часть модели будет выполнена в стиле нового Tucson, который примерил светодиодные ДХО и решетку радиатора из трапециевидных элементов. Кроме того, Creta получит прямоугольные секции блоков ближнего и дальнего света, оригинальную бамперную группу, измененные фонари, капот иной формы.

По предварительным данным, мировая премьера модернизированного кроссовера состоится в 2022 году. Актуальная Крета дебютировала два года назад. В Россию модель привезли только в нынешнем году, а значит в нашей стране рестайлинговая версия автомобиля появится как минимум через несколько лет.

Hyundai Creta на международных рынках предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с 1,4-литровым турбомотором. Первые два комплектуются с механикой или вариатором, последний стыкуется с роботом. На российском рынке кроссовер доступен с атмосферниками объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 123 и 150 л.с. соответственно. Двигатели работают в связке либо с механической коробкой передач, либо с автоматической трансмиссией.

Фото: Autocar

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Отзывы о Hyundai Creta (11)

Hyundai 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качество, высота, экономичность, удобство, простота, АКПП

Недостатки:

Отстойный пластик по всему салону автомобиля — от лобового стекла, до задней хлопушки

Комментарий:

Как ехали для такого расхода? 1,6, 123 лс, передний привод, А-92. Трасса — 90–110 км/ч, расход 6,8–7,2 л (568 км по бензобаку до отсечки). Город — 8,5–9 л с кик-дауном.

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