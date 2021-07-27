Lada вернется в Европу с новой моделью (вы знаете с какой)

Президент АВТОВАЗа заявил, что это будет «специальный автомобиль типа Niva», которую еще помнят в Европе.

Материалы по теме АВТОВАЗ раскрыл внедорожные особенности новой Нивы

В 2019 году АВТОВАЗ заявлял о намерении постепенно сократить до нуля поставки продукции Lada в Европу. И уже летом 2020-го российская марка завершила экспорт моделей Lada в ЕС из-за ужесточения экологических норм. Всему виной и новая маркетинговая политика Renault Group.

В будущем Lada может вернуться на европейский рынок. Об этом в интервью с журналом «Эксперт» заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор:

«Если мы когда-нибудь вернемся на европейский рынок, это будет какой-нибудь специальный автомобиль типа Niva. Мы с интересом смотрим, как некоторые независимые компании пытаются продавать автомобиль Niva в Великобритании, Германии, Словакии. Это хорошие новости, которые означают, что имя Niva до сих пор что-то означает для европейских покупателей. В Европе имидж марки Lada связан, скорее, с понятием доступного автомобиля, а имидж Niva более серьезный, это автомобиль, который может проехать где угодно».

Напомним, в 2024 году АВТОВАЗ представит Ниву третьего поколения, которая должна стать глобальной моделью Lada. Кроссовер создается на модульной платформе CMF-B от Renault и сохранит внедорожный потенциал. Автомобиль получит клиренс в 240 мм и новый полный привод собственной разработки АВТОВАЗа.

Новая Niva примерит характерную внешность в стиле ретро. Ожидается как стандартный пятидверный кузов, так и удлиненный. Машину оснастят бензиновыми моторами ВАЗ-21179 (1.8) и Renault H5Ht (1.3). Коробки — 6-ступенчатая механика Renault или вариатор Jatco.

Фото: АВТОВАЗ