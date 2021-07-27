Logan и Sandero с шильдиками Dacia не появятся в России

Бюджетные модели будут и дальше продавать под маркой Renault.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор в интервью журналу «Эксперт» опроверг слухи о выводе марки Dacia на российский рынок. Подобные слухи появились после того, как французская компания Renault в рамках новой стратегии решила выйти в премиальный сегмент. Также слухи спровоцировали снимки прототипов Logan и Sandero третьего поколения, которые были замечены во время тестов в Тольятти с шильдиками румынского бренда.

«Планов производить машины Dacia на территории России нет, так же, как нет планов выводить марку Dacia на российский рынок. Но с точки зрения использования компонентов возможно более широкое использование как компонентов Dacia на АВТОВАЗе, так и компонентов АВТОВАЗа на заводе в Румынии», — заявил Николя Мор.

Как следует из заявления Николя Мора, серийные Logan и Sandero для России получат оригинальные решетки радиатора с эмблемой Renault. Производство моделей планируется наладить на АВТОВАЗе в 2022 году.

Топ-менеджер подчеркнул, что сближение марок Dacia и Lada в первую очередь касается инжиниринга, стилистически эти бренды будут отличаться достаточно сильно.

Глава АВТОВАЗа подтвердил и планы предприятия по полному обновлению модельного ряда Lada. В период с 2022 по 2026 годы российская марка намерена выпустить модернизированную Весту, новое семейство автомобилей сегмента B, Ниву третьего поколения, кроссовер C-класса.

Фото: Dacia