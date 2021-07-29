«Головастик» со спальником выпускался мелкими партиями на протяжении шести лет и имел ряд недостатков.

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Ульяновский автозавод в своих соцсетях вспомнил о редкой модели с индексом 39095.

Бортовой грузовичок мог похвастать кенгурятником с ПТФ, увеличенной на 230 мм колесной базой и удлиненной на 360 мм кабиной. Сама кабина оснащалась люком, откидной полкой под спальное место, багажным отсеком, комфортабельными сиденьями, оригинальной комбинацией приборов, обивкой дверей и задней стенки, улучшенной шумоизоляцией. В кузове с тентом была предусмотрена откидная четырехместная лавочка, прикрепленная к переднему борту.

УАЗ-39095 предлагался с полным приводом, раздаточной коробкой, 2,9-литровым бензиновым мотором (86 л.с.) и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность машины составляла 1020 кг.

Такой «головастик» производился небольшими партиями в период с 1996 по 2002 годы. Модель предназначалась для дальних поездок, в которых водителю требовался полноценный сон.

УАЗ-39095 отличался увеличенным радиусом разворота, скромной грузоподъемностью, высоким расходом топлива (18 л на 100 км) и неудобным спальником. Зато у автомобиля была улучшена устойчивость.

Фото: УАЗ