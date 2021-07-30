Lada Vesta с Яндексом станет доступнее

Флагманская модель АВТОВАЗа получит упрощенную мультимедийную систему EnjoY Pro от Granta.

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АВТОВАЗ запатентовал для семейства Lada Vesta два варианта лицевых панелей новой мультимедиа еще в декабре прошлого года. В апреле 2021-го для модели стала доступна 8-дюймовая мультимедийная система Lada EnjoY Pro.

Как пишет Лада.онлайн, с сентября пойдут Весты с более простым и дешевым информационно-развлекательным комплексом размерностью на 7 дюймов. Данный комплекс с уменьшенным тачскрином будет применяться в комплектации Comfort с пакетом Winter. Соответствующее письмо АВТОВАЗ разослал своим дилерам.

Экраны на 7 дюймов и 8 на дюймов

Аналогичная 7-дюймовая мультимедиа ставится на семейство Lada Granta. Что касается Lada Vesta, то сейчас модель с EnjoY Pro на 8 дюймов стоит от 891 900 рублей. Стоимость Весты с упрощенной ММС пока неизвестна.

Напомним, в мультимедийную систему Lada EnjoY Pro внедрены сервисы «Яндекс.Авто» («Навигатор», «Музыка», «Заправки», ассистент «Алиса»). Устройство обновляется «по воздуху» и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также технологию объемного звучания Arkamys. ММС нового поколения может похвастать быстродействием и функционалом.

EnjoY Pro в Lada Vesta

Фото: Роспатент и АВТОВАЗ