Весту упростят - но цена не изменится

Флагманская модель АВТОВАЗа сегодня предлагается по цене от 758 900 до 1 240 900 рублей.

Материалы по теме Lada Vesta с Яндексом станет доступнее

Семейство Lada Vesta ожидает корректировка комплектаций и изменение списка оснащения. Как пишет Лада.онлайн, с сентября текущего года у модели во всех типах кузова в комплектациях Classic и Comfort уберут потолочные поручни со стороны переднего пассажира. Также универсалы SW и SW Cross в базовых версиях Luxe лишатся органайзера и двойного пола багажного отделения. При этом органайзер останется в пакете Prestige и комплектации Exclusive. Еще на всех Вестах исключат датчик присутствия переднего пассажира, который отвечает за напоминание о непристегнутом ремне безопасности. А с августа на Vesta в варианте Comfort теперь вместо тканевых вставок дверных карт ставятся пластиковые.

АВТОВАЗ уже разослал в дилерские центры Lada документ об изменениях в комплектациях Vesta. Отмечается, что коды исполненений и розничные цены модели останутся прежними.

Напомним, в 2021 году российская марка дважды упрощала конструкцию Весты — в комплектации Comfort с пакетом Winter пропали литые диски. Появилась в продаже и комплектация Comfort Light без аудиосистемы и мультируля.

Сегодня самой дешевой Lada Vesta является версия в кузове седан и комплектации Classic за 758 900 рублей. Самой дорогой Вестой считается модификация с приставкой Sport в комплектации Luxe EnjoY Pro за 1 240 900 рублей.

В начале 2022 года должна выйти рестайлинговая Lada Vesta, которая получит измененную внешность со светодиодной светотехникой, новый салон с более качественными материалами, современные опции.

Фото: За рулем, АВТОВАЗ