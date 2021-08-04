Самая дорогая версия Нивы после обновления - фото и цена

По сравнению с обычным внедорожником «экстремальная» модификация Lada Niva Bronto дороже на 321 000 рублей.

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В июле текущего года АВТОВАЗ запустил прием заказов на обновленную Lada Niva Bronto. «Экстремальная» версия модели получила модернизированный интерьер, в который входит новая приборная панель с кондиционером, более комфортные кресла, система ЭРА-ГЛОНАСС и улучшенный пакет шумо- и виброизоляции. При этом стандартная Niva Legend обрела аналогичный объем доработок еще в начале 2020-го.

До сих пор обновленная Niva Bronto не была рассекречена на «живых» снимках. Стоимость модели также не была раскрыта. Хотя отгрузка товарных экземпляров уже стартовала.

Так, официальный дилер Lada в городе Череповец выставил в своем шоу-руме Niva Bronto в цвете «Терра». Соответствующие фотографии появились в Instagram-аккаунте дилера. Трехдверка представлена в комплектации Prestige с кондиционером, подогревом сидений и зеркал.

Модель может похвастать оригинальными пластиковыми бамперами, измененной решеткой радиатора, расширителями арок, дополнительной защитой порогов, черными дисками на 15 дюймов со «злой» резиной, рейлингами на крыше. Кроме того, внедорожник комплектуется усиленной задней осью и подвеской, системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов. Силовые агрегаты прежние — 1,7-литровый «атмосферник» (83 л.с.) и 5-ступенчатая «ручка».

Такой автомобиль оценивается в 953 900 рублей. Напомним, что стоимость обычной Niva Legend в трехдверном кузове составляет 632 900 рублей, то есть доплатить за Bronto придется 321 000 рублей.

Официальные продажи Lada Niva с приставкой Bronto запланированы на середину августа. АВТОВАЗ об этом объявит централизованно.

Фото: Лада Центр Череповец / Instagram