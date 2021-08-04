Европейцы намерены покорить «Дакар» на стареньких Lada Niva

Команды на российских внедорожниках выступят в 2022 году. Нива вернется в ралли спустя 35 лет.

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Автоспортивные успехи 1979–1987 годов французской команды Lada Poch в ралли «Париж-Дакар» на ВАЗ-2121 (Lada Niva) не дают покоя многим фанатам легендарной модели и поныне.

Так, в 2022 году на старт «Дакара» снова выйдет Lada Niva в лице частной команды Racing Lada из Швейцарии. Двое швейцарских энтузиастов Марио Якобер и Сладжан Милич строят гоночную Ниву 1984 года выпуска, которую приобрели в Новосибирске.

Как сообщает Lada Niva Documentary, гонщики-любители из Испании Сальвадор Фернандэ (пилот) и Эстер Пэйджес (штурман) также планируют участвовать в зачете «Дакара» на Lada Niva — они являются участниками Club Lada Niva Espana, где получили одобрение и поддержку. Ранее испанцы много лет выступали в ралли-рейдах на Fiat Panda.

В данный момент новая команда подготовила Ниву 1991 года выпуска. Специалисты провели серьезную модернизацию Нивы — добавили спортивные атрибуты (к примеру, каркас безопасности), кузов отремонтировали, шасси переварили и перекрасили, заменили некоторые механические детали. Кроме того, ребята из Lada Spain провели капитальный ремонт и форсировали заводской мотор объемом 1,6 литра.

Теперь 30-летнюю Lada Niva ожидают первые тесты и пробный боевой заезд.

Команды из Швейцарии и Испании на Lada Niva примут участие в новой категории Dakar Classic, созданной специально для автомобилей, выпущенных до 2000 года. Ралли-марафон пройдет в Саудовской Аравии со 2 по 14 января 2022-го.

Lada Niva команды Racing Lada

Фото: Lada Niva Documentary и Cross-Country Rally