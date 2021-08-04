Сбившую детей на переходе Башкирову оставили в СИЗО

Арест 19-летней девушки, которая сбила трех детей, Мосгорсуд признал законным. Она останется в СИЗО минимум до 16 сентября.

Материалы по теме В деле о сбитых на переходе детях нашлись новые виновники

Во время сегодняшнего судебного заседания Валерия Башкирова, совершившая наезд на детей на пешеходном переходе в Солнцево, полностью признала свою вину, извинилась перед родителями и заявила, что намерена возместить ущерб, включая затраты потерпевшей стороны на похороны в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, что адвокаты Башкировой пытались обжаловать содержание девушки под стражей. Сегодня Московский городской суд оставил решение без изменения — она останется в СИЗО до 16 сентября. Там же она встретила и свое 19-летие.

В судебном заседании Башкирова участвовала дистанционно, по видеосвязи, а в зале суда присутствовали ее родители.

Девушку обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Узнать больше об обстоятельствах происшествия вы можете здесь.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда