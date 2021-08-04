Сбившую детей на переходе Башкирову оставили в СИЗО

Во время сегодняшнего судебного заседания Валерия Башкирова, совершившая наезд на детей на пешеходном переходе в Солнцево, полностью признала свою вину, извинилась перед родителями и заявила, что намерена возместить ущерб, включая затраты потерпевшей стороны на похороны в размере 200 тысяч рублей.
Напомним, что адвокаты Башкировой пытались обжаловать содержание девушки под стражей. Сегодня Московский городской суд оставил решение без изменения — она останется в СИЗО до 16 сентября. Там же она встретила и свое 19-летие.
В судебном заседании Башкирова участвовала дистанционно, по видеосвязи, а в зале суда присутствовали ее родители.
Девушку обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ей грозит до 7 лет лишения свободы.
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Фото: Пресс-служба Мосгорсуда