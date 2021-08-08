В Китае готовят конкурента Aurus Komendant

Появились первые снимки премиального внедорожника Поднебесной, который также составит конкуренцию Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

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Флагманский внедорожник китайской компании Hongqi (переводится как «Красное знамя»), выпускающей самые дорогие в стране автомобили, получит название LS7.

На шпионских фотографиях виден автомобиль в камуфляже, у которого невозможно рассмотреть детали, но прекрасно видны пропорции, а также два отдельно стоящих кресла во втором ряду. Третий ряд выполнен в виде дивана.

Как и лимузин L5, выпускаемый Hongqi, внедорожник должен получить большую решетку радиатора и узкие фары.

Под капотом будет устанавливаться 4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, развивающий мощность 659 л.с. и 850 Нм.

Работает над новым премиальным китайским внедорожником, кстати, бывший главный дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор.

Узнать о других новинках Hongqi можно здесь.

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Фото: Telegram—канал «Китайские автомобили»