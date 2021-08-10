84-летнего пенсионера оштрафовали за хранение танка

Штраф оказался немаленьким — 250 тысяч евро, или примерно 21,6 млн рублей. Потому что у пенсионера был не только танк времен Второй мировой войны.

Суд над 84-летним немцем, собравшим коллекцию артиллерии времен Второй мировой войны, кончился большим штрафом и условным сроком. Мужчина, имя которого не называется (того требует немецкий закон о неприкосновенности частной жизни), был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения условно и оштрафован на сумму 250 000 евро.

У пенсионера во время проверки были обнаружены танк «Пантера» времен Второй мировой войны, зенитное орудие, торпеда, куча вещей с нацистской символикой и всякое по мелочи. Военным потребовалось 9 часов, чтобы вывести танк из подвала дома мужчины — у боевой машины не было гусениц.

Благодаря адвокату, который заявил, что на данный момент изъятые вещи — музейные экспонаты, а не оружие, пенсионер отделался очень легко.

Тем не менее, часть оружия оказалась исправной. На ходу когда-то был и танк — дедушка убирал с его помощью снег во дворе. Теперь танк и зенитка выставляются на торги, и ими уже заинтересовался один из музеев в США.

Танк для уборки снега — это хорошо. В советской армии был специальный танк-бульдозер.

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Фото: YouTube