«Шеншу» в переводе означает «мифический зверь».

Haval опубликовал официальные изображения своего нового внедорожника Shenshou (Шеншу). Shenshou — серийная версия концепткара Haval XY. Это новый высокотехнологичный флагман марки Haval с новым и очень стильным дизайном.

У него резко очерченная боковая кузовная линия и чуть закругленная передняя часть. Дверные ручки выдвигаются, сзади установлен спортивный спойлер, а колесные диски имеют замысловатый рисунок.

Haval Shenshou построен на платформе Great Wall Lemon, которая поддерживает бензиновые и гибридные силовые агрегаты. Эта платформа будет использоваться и в других перспективных автомобилях под брендами Haval и WEY.

В последнее время Haval добился значительных успехов в дизайне интерьеров. Панель управления в автомобиле выглядит довольно интересно: экран состоит из двух частей, плавно перетекающих друг в друга, и сочетает меньший (12,3 дюйма) и экран большего размера (14,6 дюйма). Органы управления коробкой передач полностью интегрированы в рулевое колесо.

Haval Shenshou оснащен четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 185 л.с., агрегатированным 9-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением. Haval также работает над версией 2.0 turbo и PHEV.

Shenshou появится на китайском авторынке в третьем квартале. Он будет чуть дороже Haval H7 и чуть дешевле недавно модернизированного Haval H9. О перспективах появления кроссовера на российском рынке пока ничего не известно.

Фото: Haval