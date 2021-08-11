Все модели Mitsubishi (кроме ASX) стали дороже

Прибавил в цене даже Outlander, который обновился и подорожал в прошлом месяце на 30 тысяч рублей.

Материалы по теме Обновленный Mitsubishi Outlander — начало продаж и цены

В ходе мониторинга официального сайта Mitsubishi выяснилось, что японская марка в августе скорректировала прайс-листы на четыре (из пяти) модели, представленные на рынке России. Продукция компании, в среднем, подорожала на 0,4–3,4%, или на 10 000–100 000 рублей.

Итак, переписаны цены на обновленный Outlander (теперь стоит от 1 899 000 до 2 719 000 рублей), стильный Eclipse Cross (от 2 433 000 до 2 773 000 рублей) и пикап L200 (от 2 569 000 до 3 285 000 рублей) во всех комплектациях. Стоимость Outlander увеличилась на 0,4–2,2%, или на 10–40 тысяч рублей, Eclipse Cross — на 0,7–0,8%, или на 20 тысяч рублей, L200 — на 2,4–3,4%, или на 70–100 тысяч рублей.

Еще изменение стоимости затронуло внедорожник Pajero Sport. Если в базе машина по-прежнему предлагается от 2 929 000 рублей, то другие варианты подорожали на 2,0–2,5%, или на 80 тысяч рублей, то есть в топовой версии модель стоит 3 999 000 рублей.

Со старым ценником осталась лишь самая дешевая модель бренда — ASX. Цены на этот кроссовер начинаются от 1 732 000 рублей.

В период с января по июль текущего года российские дилеры Mitsubishi реализовали 14 422 автомобиля. Самой популярной моделью марки является Outlander с результатом 8906 экземпляров. Следом идут ASX и L200, которые разошлись тиражом 2572 и 1258 проданных машин соответственно.

Фото: Mitsubishi