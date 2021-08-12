Стали дороже одна коммерческая и две пассажирские модели.

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Очередное подорожание моделей Ульяновского автозавода зафиксировал портал «Цена Авто». Только в июле цены на весь модельный ряд выросли на 35 тыс. руб., а теперь пассажирские внедорожники Патриот и Пикап, а также коммерческое семейство СГР дополнительно прибавили еще 10 тыс. рублей ко всем комплектациям.

Таким образом, это уже пятый пересмотр цен для УАЗа с начала года.

Патриот теперь обойдется от 1 044 000 до 1 579 000 рублей; «Буханка» — от 890 000 до 1 135 000 рублей, Пикап — от 1 069 000 до 1 620 000 рублей.

Согласно данным АЕБ, по итогам семи месяцев 2021 года продажи коммерческих и пассажирских моделей УАЗа в нашей стране составили 16 067 машин, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Фото: УАЗ