Нам рассказали, когда пора менять машину

Эксперт перечислил несколько признаков того, что от автомобиля лучше избавиться.

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Первое — мелкие постоянные поломки на достаточно свежем автомобиле, коррозия на подвеске или топливной магистрали, выросший расход бензина и масла. При появлении этих симптомов стоит просчитать, что будет экономически выгоднее — ремонт или продажа, рассказал агентству «Прайм» технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Он полагает, что если на ремонт машины после каждых 10 тысяч км приходится тратить более 15 тысяч рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее.

Эксперт считает, что более надежные и долговечные машины производят в США, Японии и Европе. Корейские, российские и китайские машины имеют оптимальный срок эксплуатации 3–5 лет.

Он напомнил, что в течение первого года эксплуатации бюджетные дешевеют, в среднем, на 10%, а после трех лет их остаточная стоимость состоит из 60% потраченных на покупку средств. Премиальный автомобиль сразу после выезда из автосалона теряет 30%, спустя три года — еще около 20%, но после 5 лет стоимость перестает снижаться. В случае, если пробег на автомобиле не больше 110 тысяч километров, его можно продать за 95% изначально потраченных денег, уточнил эксперт.

Однако сейчас рыночная ситуация настолько переменилась, что автомобили практически не теряют в цене. И даже некоторые массовые трехлетки могут стать выгодной инвестицией.

Согласно исследованию «Ромир», дилеры стали лучше обслуживать клиентов.



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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС