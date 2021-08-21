Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения — журнал За рулем

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Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения

Конструкция ограждения нового типа родом из Кореи. Поворотные элементы барьера предназначены для амортизации автомобилей при столкновении и удержания их в полосе.

Южнокорейская компания ETI специализируется на системах безопасности дорожного движения и разработала систему ограждений, которая должна удерживать автомобили на проезжей части в случае аварии более эффективно, чем обычные жесткие ограждения.

Роликовая барьерная система опирается на массивные перила в верхней и нижней частях ограждения, а внутри расположены пластиковые элементы, которые могут проворачиваться. Вертикально установленные «бочки» расположены на одной линии, с «разбегом» в 70 сантиметров. Контейнеры из желтого пластика покрыты светоотражающей пленкой, которая улучшает их видимость и, таким образом, позволяет водителям лучше ориентироваться в темное время суток.

Высота направляющих элементов составляет от 82 до 96 сантиметров, в зависимости от модификации ограждения. Этого должно хватить, чтобы безопасно перехватить как легковые, так и грузовые автомобили.

Изюминка конструкции — в преобразовании энергии столкновения в энергию вращения, что позволит избежать повторных аварий. Амортизирующие барабаны, обладающие хорошей гибкостью и эластичностью, должны отводить много энергии от получившего удар транспортного средства. За счет вращения барабанов попавшее в аварию транспортное средство не отбрасывается от ограждения, а движется вдоль него.

ETI также обещает простой и недорогой ремонт таких ограждений, поскольку все элементы могут быть заменены поштучно по мере необходимости.

Несмотря на все заверения разработчика, скорее всего, стоимость корейского ограждения будет несколько дороже обычного. Однако если оно действительно поможет сократить число смертных случаев на дороге, то в любом случае окажется предпочтительным вариантом.

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Фото: Depositphotos

Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения

Конструкция ограждения нового типа родом из Кореи. Поворотные элементы барьера предназначены для амортизации автомобилей при столкновении и удержания их в полосе.

Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения — фото 1271283Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения — фото 1271286Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения — фото 1271285Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения — фото 1271284Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения
Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения

Конструкция ограждения нового типа родом из Кореи. Поворотные элементы барьера предназначены для амортизации автомобилей при столкновении и удержания их в полосе.

Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения — фото 1271286Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения — фото 1271283Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения — фото 1271284Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения — фото 1271285Новые барьерные ограждения гасят энергию столкновения
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