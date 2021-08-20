Эксперты выяснили, владельцы каких моделей чаще получают штрафы, какие нарушения правил дорожного движения самые распространенные и где в России больше всего нарушителей. Исследование провел сервис Авто.ру.
На каких авто нарушают
Чаще всего нарушают ПДД владельцы «заряженных» и мощных автомобилей. Так, доля Audi S3, в истории которых есть штрафы, составляет 86% от общего числа зарегистрированных автомобилей этой модели.
Чуть реже совершают правонарушения владельцы спортивных Opel Astra OPC и Renault Megane RS — 81% и 80% соответственно, а также автомобилей премиум-класса — Mercedes-AMG A-класса (80%) и BMW M2 (79%).
Среди бюджетных автомобилей чаще других нарушают владельцы Hyundai Solaris (50%), Skoda Rapid (49%), Kia Rio (48%), Lada Vesta и Priora (по 47%). В среднем ценовом сегменте больше всего провинившихся среди владельцев Kia Optima (62%), Skoda Kodiaq (54%) и Karoq (53%), Renault Arkana (48%) и Skoda Octavia (48%).
Где нарушают
Больше всего нарушителей проживает в Республике Дагестан: почти у 70% машин, выставленных на продажу в этом году, есть нарушения ПДД в истории. Причем средний размер штрафа здесь почти самый высокий по стране — больше 700 рублей, а каждый оштрафованный автомобиль попадался на нарушениях в среднем по 4 раза, этот показатель выше только в Чеченской Республике.
Хорошо обстоят дела в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе: на машинах, которые продавались в этих регионах, штрафов не было вообще. Небольшая доля автомобилей со штрафами в Магаданской (10%) и Амурской (21%) областях, Республике Калмыкия (23%).
Злостные нарушители
Таких больше всего в столице. Например, один владелец Infiniti QX80 набрал с начала года 150 штрафов на 261 тысячу рублей. В истории другого столичного автомобиля — BMW M8 — зафиксировано 155 штрафов на 242 тысячи. Третье место — за Rolls-Royce Cullinan: 123 штрафа на 212 тысяч рублей. Среди машин среднего класса антирекорд зафиксирован за московским Volkswagen Golf: 68 нарушений, владельцу пришлось заплатить чуть больше 100 тысяч рублей.
Распространенные нарушения
Чаще всего это превышение скорости: такие штрафы составляют больше 80% всех найденных в отчетах продаж автомобилей. «Письма счастья» за скорость водители получают в 10 раз чаще, чем, например, за невыполнение требований дорожной разметки или знаков, хотя это второе «по популярности» нарушение ПДД.
Время от времени автомобилисты выезжают за стоп-линию (1,8%), нарушают правила расположения на проезжей части и ездят по обочинам (1,4%), игнорируют красный (0,8%).
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