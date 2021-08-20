Geely Atlas Pro спереди станет похож на Ладу

И обзаведется литерой X в названии. Geely Boyue X (В КНР Атлас продается под именем Boyue) представят 27 августа.

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Geely Atlas Pro — это Atlas нового поколения, который пока готовится выйти на российский рынок, а в Китае для него уже придумали обновленную версию X с другим передком.

Несколько дней назад компания Geely Automobile объявила, что ее модель Boyue X будет официально представлена ​​27 августа. Конечно, этот автомобиль также покажут на автосалоне в Чэнду 29 августа, сообщает местное издание Sohu. Внешне кроссовер претерпел серьезные изменения, особенно впечатляет передняя часть: она выполнена в преувеличенной дизайнерской технике, иной, чем в нынешних моделях Geely, которые сейчас представлены.

Китайцы явно стремились сделать автомобиль похожим на Lexus с его «веретеном». Новинка оснащена тонированной решеткой радиатора с большим «зевом», а в целом спереди автомобиль приобрел динамичную X-образную форму, такую, как мы знаем, придумал в свое время экс-дизайнер Стив Маттин для моделей АВТОВАЗа, и споры, кто это сделал раньше, идут до сих пор.

В остальном Boyue X, в основном, продолжает дизайн текущих моделей, в задней части изменения также незначительны, за исключением скорректированный формы задних фонарей. Что касается «начинки», то Boyue X по-прежнему будет оснащаться двигателем 1.8T, мощностью 184 л.с., который агрегатируется 7-ступенчатым «роботом» с двойным мокрым сцеплением.

Судя по позиционированию Boyue X, предположительно, автомобиль с текущим дизайном будет существовать параллельно с новым, ориентированным больше на молодых потребителей.

Фото: sohu.com