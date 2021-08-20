Погодный коллапс продолжается: юг России снова уходит под воду

Еще вчера люди в Симферополе ходили по пояс в воде, а сегодня стихия в очередной раз переместилась в Краснодарский край.

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19 августа в Симферополе выпало 57 мм осадков за два часа, что составляет 130% от месячной нормы. Сильный ливень начался в городе около 15:00 (мск), а в некоторых районах города он вскоре перешел в град размером с рублевую монету.

В Симферополе было объявлено штормовое предупреждение. По некоторым улицам жители передвигались по пояс в воде, пострадали многие городские коммуникации, движение автомобильного транспорта на многих участках было полностью заблокировано.

К счастью, на сей раз обошлось без жертв. Утром следующего дня дождь в Симферополе прекратился, однако грозовой фронт не рассеялся, а, набрав новую силу, сместился на восток.

В пятницу 20 августа грозы и ливни обрушиваются в Краснодарском крае на приморские Новороссийск и Туапсе, а также на населенные пункты в центральной части региона.

Буквально несколько дней назад сильнейшие дожди снова сотрясали в Анапу, Геленджик и Керчь, а ранее, в конце июля, уже не в первый раз за лето затопило Сочи.

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Видео: Youtube / INFO RU, Жизнь на море